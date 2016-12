Mit dem Thema Mobilität bewirbt sich Korneuburg für die Landesausstellung 2021. Ziel war es, die Fesseln der konventionellen Schau abzuwerfen und mit einem völlig neuen Konzept durchzustarten. Nach der Weinviertel-Pressekonferenz von Landeshauptmann Pröll diese Woche kann man sagen: Es wird sehr schwer werden!

Pröll betonte, dass auch die Landesausstellung in fünf Jahren so konzipiert werde wie die bisherigen: mit einer alten, zu revitalisierenden Bausubstanz und einem nachhaltigen kulturellen Projekt. All das kann das Korneuburger Projekt – zumindest, was man bisher davon kennt – nicht erfüllen. Das Marchfeld und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Retz und Znaim haben da die deutlich besseren Karten.

Für den Bezirk kann es aber durchaus von Vorteil sein, sich nicht in das Korsett einer Landesausstellung zwängen zu müssen. Das Thema und seine Umsetzung passen auch so gar nicht ins Konzept. Das Thema Mobilität und seine zukunftsträchtigen Technologien verlangen nach einem gänzlich neuen Rahmen.