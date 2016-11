Kaum eine Stadt wächst so schnell wie Stockerau. Die Liste derjenigen, die ihre Zelte hier aufschlagen wollen, ist lang.

Insofern ist es aus Sicht der Stadtgemeinde nur zu verständlich, dass man der Nachfrage Folge leisten will. Die Felder hinter der Strauß-Promenade bieten sich hervorragend für eine neue Siedlung an. Was dabei jedoch nicht vergessen werden darf, ist das Wohl derjenigen, die bereits dort wohnen. Will man keinen Widerstand wie am Körnerplatz provozieren, ist eine aktive Information der Bürger das Um und Auf.

Da reicht bei Weitem nicht aus, das vorläufige Projekt im Rahmen der Feierlichkeiten am Nationalfeiertag zugänglich zu machen. Kommunikation wird der Schlüssel für Verständnis sein.

Lässt man die Bürger hingegen im Regen stehen, braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Pläne auf wenig Gegenliebe stoßen. Für Bürgermeister Laab ist der starke Zuzug ein Kompliment an Stockerau. Zurecht. Was er dabei nicht aus den Augen verlieren sollte: Der Ruf der Stadt ist eins zu eins an ihre Bewohner und deren Zufriedenheit gebunden.