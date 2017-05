Nach der öffentlichen Selbstzerfleischung hatte es eigentlich so ausgesehen, als wäre Ruhe in die Korneuburger FPÖ eingekehrt. Zur Erinnerung: Nach dem Abgang von Andreas Panek und der Demontage von Johann Pirgmayer folgte ein einzigartiges Verwirrspiel, wer in den Gemeinderat nachfolgt. Obmann David Prager steuerte die Stadtpartei stets von außen. Weil er nicht auf der Gemeinderatswahl-Liste kandidiert hatte, konnte er auch kein Mandat annehmen. Seitdem war es ruhig geworden um die Korneuburger Freiheitlichen. Im Gemeinderat fielen sie mit Gegenstimmen auf, für die sie keine Erklärung abgaben, auf Veranstaltungen machten sie sich rar.

Jetzt macht die krisengebeutelte Partei mit dem Rücktritt von Prager auf sich aufmerksam. Ehemalige FP-Funktionäre widersprechen in den sozialen Netzwerken der offiziellen Version vom freiwilligen Abgang. Wie auch immer: Das Bild, das die Korneuburger Freiheitlichen seit einem Dreivierteljahr abliefern, ist katastrophal. Wie will man den Wählern vermitteln, Probleme zu lösen, wenn man die eigenen nicht in den Griff bekommt?