Lang hat es nicht gedauert, bis Andreas Burger in den Niederrungen der Stockerauer Lokalpolitik angekommen ist.

Im September wollte er eine Bürgerliste gründen, weil er vom Hickhack der politischen Parteien die Nase voll hatte. Jetzt kündigt er aus eben diesem Grund das Ende seiner Bemühungen an. Nachdem er seine Position abgesteckt hatte, musste er rasch erkennen, dass er selbst Teil des gegenseitigen Hackelwerfens geworden war.

Wer heute eine Bürgerliste gründen will, braucht nicht nur eine dicke Haut, sondern vor allem ein Thema, das emotionalisiert. Sämtliche bestehende Bürgerlisten im Bezirk haben sich aus Protest gegen ein konkretes Projekt formiert, sei es die Bürgerliste in Rußbach, die die Ablehnung gegen die Windräder geeint hat, oder die Bürgerliste in Harmannsdorf, die gegen die B6-Umfahrung kämpft.

Dieses eine Thema gibt es in Stockerau nicht. Abgesehen davon ist das politische Spektrum mit den Neos breiter gestreut als in jeder anderen Bezirksgemeinde. Da noch eine politische Nische zu finden, ist fast unmöglich.