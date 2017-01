Eigentlich sollte die Liste Schachel mit sich zufrieden sein: Ihre langjährige Forderung, die Deponie in Bruderndorf zu schließen, wird umgesetzt. Allerdings ist dafür ein Darlehen nötig – Grund genug für die LSP-Mandatare, sich ihrer Stimme zu enthalten.

Ganz klar: Die LSP will sich von dem Vorgehen der Gemeindeleitung absetzen – eine Haltung, die sich unter Duffeks Vorgänger Leopold Wimmer bestens bewährt hat. Doch die politische Landschaft Niederhollabrunns und ihre Akteure haben sich mittlerweile verändert: Die Gemeinde arbeitet mit Nachdruck daran, die alten Verfehlungen aufzuarbeiten und sich auf festere Beine zu stellen.

Vor diesem Hintergrund tut sich die LSP kaum einen Gefallen damit, einen Justament-Standpunkt einzunehmen. Wie will man den Wählern erklären, dass man die eigene Forderung nicht unterstützt? Und was wären bessere Alternativen zu einem Kredit gewesen? Wohl kaum eine Erhöhung der Müllgebühr. Will die LSP glaubwürdig sein, muss sie sich in dem neuen Umfeld zurechtfinden und sich neu definieren.