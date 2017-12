Stockerau hat es vorgemacht, Gerasdorf macht es nach: In beiden Städten hat die SPÖ ein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ ausverhandelt und bildet damit das Gegenstück zum Bund, wo ja bekanntlich Türkis und Blau einander gefunden haben. In Gerasdorf kam der Schritt überraschend, obwohl die Risse zwischen SPÖ und ÖVP seit einiger Zeit nicht mehr zu übersehen waren. Der SPÖ konnte die Präsenz von Ex-Vizebürgermeister Lukas Mandl nicht gefallen. Immerhin stehen in zweieinhalb Jahren Gemeinderatswahlen am Plan, da heißt es die Weichen stellen.

Die große Frage ist, was sich SPÖ und FPÖ von der neuen Zusammenarbeit erwarten. Vor allem für Zweitere ist es ein gefährliches Spiel: Ein allzu weicher Kuschelkurs kann nicht der Wunsch der FPÖ sein, hat sie doch mit ihrer Oppositionspolitik bei den letzten Wahlen punkten und bei der Nationalratwahl sogar Platz eins in Gerasdorf vor ÖVP und SPÖ holen können. Die SPÖ kann nur hoffen, dass sie mit der Zusammenarbeit ihrem erstarkten Gegner Wind aus den Segeln nimmt.