Beim Thema Mobilität hat sich im Bezirk in den letzten Jahren enorm viel getan. Vom Jugend-Shuttlebus, seit dessen Einführung es keinen „Disko-Unfall“ mehr gegeben hat, über das ISTmobil bis zur Taktverdichtung der Schnellbahn waren sämtliche Projekte erfolgreich.

Korneuburg will jetzt mit einem niederschwelligen Angebot noch eines drauflegen. Mittels organisiertem Autostoppen will man die Zahl der Autoinsassen pro Fahrzeug erhöhen und die Umwelt schonen. Aber kann so ein Mitfahr-System in einer Stadt in der Größenordnung von Korneuburg funktionieren? In einer von den sozialen Medien aufgescheuchten Gesellschaft, die an jeder Ecke Mord und Totschlag ortet?

Ein innovativer Ansatz wie das Projekt „VORMA“ stößt da auf ein von Angst und Verboten getränktes Terrain. Hand aufs Herz: Wer würde heute noch einen ihm völlig Unbekannten mit dem Auto mitnehmen oder zu einem Unbekannten ins Auto steigen? Mit der Hürde der Anmeldung schränkt man aber wieder die Zahl der Beteiligten ein. Ein mutiges Projekt, das so gar nicht in unsere Zeit passt...