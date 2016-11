Dass der 25-jährige Stürmer Ken Noel kein unbeschriebenes Blatt ist, hat man bereits bei seinen Engagements in Leitzersdorf und Langenzersdorf gesehen. „Er ist ein schwieriger Charakter“, hieß es da immer aus Funktionärskreisen. Doch egal, wie er es angestellt hat, Stockerau-Trainer Kristian Fitzbauer hatte den Stürmer im Griff. Wohl weil er ihn wie jeden anderen Spieler behandelte und sich von den Schauergeschichten nicht beunruhigen ließ.

Nun ist Noel in Stockerau Geschichte. Was bleibt, ist der fahle Beigeschmack des Rauswurfs. Zugegeben: Drei Tore in elf Spielen ist wenig. Doch deswegen gleich die Nerven verlieren und ihn wegen einmal verschlafen vor die Tür setzen? Es hätte auch eine Geldstrafe ausgereicht, denn enorme Qualität besitzt der 25-Jährige ja. Doch Stockerau-Präsident Othmar Holzer hat nicht unbedingt einen Narren an Noel gefressen. Im Gegenteil – bereits der Verpflichtung hat er nur widerwillig zugestimmt.

Diese Aktion könnte tiefe Gräben in Stockerau aufgerissen haben. Denn die Mitspieler sollen Noel den Rücken gestärkt und bei Holzer interveniert haben, den Stürmer nicht rauszuwerfen. Davon ließ sich Holzer aber nicht beeindrucken und entschied im Alleingang. Ob es die richtige Entscheidung war, wird sich weisen.