Die Neubesetzung der Würnitzer Arztpraxis stand von Anfang an unter keinem guten Stern und hat bislang auch kein versöhnliches Ende gefunden – für keinen der Beteiligten.

Denn die Arztpraxis steht nach dem Abschied von Rainer Ernstberger nach wie vor leer. Die Gemeinde war von Beginn an in einer Zwickmühle: Zuerst Praxis oder zuerst Arzt war die Gretchenfrage. Mit einer fertigen Arztpraxis wollte man einen Anreiz für Bewerber schaffen. Wie auch die NÖ Ärztekammer bestätigt, wird es gerade im ländlichen Bereich immer schwieriger, Kassenarztstellen zu besetzen. Vor ziemlich genau einem Jahr poppte die Diskussion im Harmannsdorfer Gemeinderat auf.

Vor allem FPÖ und 7OBL-Bürgerliste kritisierten die Vorgehensweise. „Was, wenn der Arzt die Praxis dann gar nicht so haben will?“, stellte FP-Gemeinderätin Barbara Rosenkranz die Frage in den Raum. Genau das ist jetzt eingetreten. Die Forderungen der Ärztin waren für die Gemeinde letztlich unerfüllbar, die Suche beginnt jetzt von vorne. Was eigentlich als Anreiz gedacht war, wurde letztlich zum Stolperstein.