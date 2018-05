Was für ein Drama am Staatsfeiertag: In letzter Sekunde scheiterten die Bisamberger Kicker im Halbfinale des Admiral NÖ Meistercups am heiß ersehnten Finaleinzug – und das gegen einen 1.-NÖN-Landesligisten. Bereits in den Runden davor wurde mit Korneuburg ein Team aus der 2. Landesliga und mit Groß-Enzersdorf ein starker Ligakonkurrent eliminiert. Bei all diesen drei Spielen war eines zu sehen: Der 1. FC Bisamberg ist durchaus zu Höherem berufen.

Wenn man allerdings einen Blick auf die aktuelle Meisterschaftstabelle macht, dann verwundert es, dass die Prosenik-Elf diese Top-Teams in die Knie zwang bzw. forderte. Bereits im Herbst war die Konstanz ein Problem: vier Siege, fünf Unentschieden und vier Niederlagen mit einem Torverhältnis von 23:23 sind Mittelmaß pur. Im Frühjahr wurde es (bisher) nicht besser: zwei volle Erfolge, ein Remis und drei Pleiten, wieder mit fast ausgeglichenem Torverhältnis. Die einzige Konstante: dass nach einer guten Leistung meistens eine schlechte folgt.

Platz neun ist für einen Aufsteiger zwar nicht schlecht, die – gelinde gesagt – schwankenden Leistungen lassen aber einen fahlen Beigeschmack zurück. Nämlich, dass eindeutig mehr drinnen ist.