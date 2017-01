Neun Spiele, neun Niederlagen – mit so einer Bilanz als Trainer würden wahrscheinlich die meisten Vereine, egal ob beim Fußball, Handball oder in einer anderen Sportart, die Notbremse ziehen. Nicht so beim Damen-Trainer der Union Korneuburg Michael Huber. Der 32-Jährige genießt das volle Vertrauen der Vereinsführung, und das auch aus gutem Grund.

Denn Huber trägt keine Schuld am schlechten Abschneiden seines Teams. Bei irgendjemandem die Schuld zu suchen, wäre sowieso fehl am Platz. Denn was die WHA-Damen gerade durchmachen, ist keine Durststrecke, weil Leistungsträger nicht in Form sind, sondern schlichtweg eine Entwicklung. Eine Veränderung, deren Hauptaugenmerk beim Aufbau der eigenen Jugendspielerinnen liegt.

Im Sommer trennte sich der Verein von zahlreichen Leistungsträgerinnen, nur zwei Spielerinnen des alten Stammkaders sind aktuell noch im Team. Dieser Umstand alleine war bereits Vorzeichen genug, dass man unmöglich an die historisch beste Saison der Kor-neuburgerinnen anschließen können würde.

Doch dass man sich dafür entschied, den Weg mit dem eigenen Nachwuchs zu bestreiten, war genau richtig. Denn nur so kann man eine schlagkräftige Truppe aufbauen, die in Zukunft Erfolge bringen wird.