Die Vorbereitung auf das Frühjahr hat gerade erst begonnen, doch vielerorts in der 1. NÖN Landesliga wird schon über den Sommer geredet. Genauer gesagt, inwieweit die neue Ligareform die Ligen darunter betreffen. Ganz besonders beim SV Leobendorf, der endlich den Meistertitel inklusive Regionalliga-Aufstieg will.

Dabei gibt es mehr Fragen als Antworten: Wie schauen die neuen Regionalligen aus? Wer und wie viele Teams steigen dabei aus der 1. NÖN Landesliga auf? Und wer will das dann überhaupt bzw. kann oder will es sich schlussendlich leisten? SVL-Coach Sascha Laschet schiebt aufgrund der Ungewissheit das Thema noch vor sich hin, hat aber seinen Spielern schon einmal empfohlen, ihren Urlaub nach hinten zu verschieben. Denn wie schon in den Jahren zuvor ist zu erwarten, dass die Antworten auf die oben genannten Fragen erst relativ spät kommen.

Oder wie es Laschet sarkastisch ausdrückte: „Das ist wie Lotto spielen, wenn ich mir jetzt schon alle mögliche Szenarien durchdenke.“

Letztendlich können seinen Mannen nur auf dem grünen Rasen die Antwort geben. Wofür es dann im Endeffekt wirklich reicht, könnte – so ist es leider zu befürchten – dann jedoch erst auf dem grünen Tisch (mit-)

entschieden werden.