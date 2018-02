Kollektives Aufatmen bei den Handballbundesliga-Herren aus Korneuburg: Mit dem Sieg in Trofaiach zum Auftakt des Unteren Play-offs machte man den ersten Schritt zum Klassenerhalt. Wie wichtig dieser Erfolg war, bewiesen auch die ausgelassenen Feierlichkeiten nach der Schlusssirene. Nach dem hauchdünn verpassten Oberen Play-off gab es doch Fragezeichen, wie die Bezirkshauptstädter das mental wegstecken würden. Das kann jetzt eindeutig beantwortet werden, denn die zwei Punkte in der Obersteiermark wurden primär im Kopf gewonnen.

Genau diese mentale Stärke könnte auch in den nächsten Spielen der Schlüssel zum Erfolg sein. Vielleicht schon im Derby gegen St. Pölten in knapp zwei Wochen, denn mit einem weiteren Sieg hätten sich die Mannen von Coach Alexander Luzyanin bereits einen kleinen Polster auf die Abstiegsränge verschafft. Zudem stach gegen die Trofaiacher auch „Joker“ Lenny Schafler, der zum ersten Mal in dieser Saison in das Dress der Korneuburger schlüpfte.

Ein Start, der Lust auf mehr macht und unterstreicht, was viele Experten schon während des Grunddurchgangs über die Korneuburger sagten: So spielt kein Absteiger!