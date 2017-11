Mit dem Problem der Elterntaxis sind die Korneuburger Volksschulen nicht alleine. Es ist fast überall das gleiche groteske Phänomen: Um ihre Kinder vor dem Verkehr vor der Schule zu schützen, bringen Eltern ihre Schützlinge zur Schule – und erzeugen so den Verkehr, vor dem sie sich eigentlich fürchten. Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) wird jedes fünfte sechs- bis 14-jährige Kind mit dem Auto zur Schule gebracht.

Der VCÖ hat sich deshalb zu Schulbeginn für Schulstraßen nach Südtiroler Vorbild ausgesprochen. Sie sind eine Viertel- bis eine halbe Stunde vor und nach dem Unterricht für den Autoverkehr gesperrt. Für die Korneuburger Volksschulen, die am Bankmannring liegen, ist dieses Modell keine Option. Eine so wichtige innerstädtische Verbindung lässt sich nicht so einfach sperren. Jetzt überlegt die Politik andere Maßnahmen, um den Schulweg sicherer zu machen. Dabei wäre die Lösung doch so einfach: Die Eltern üben mit den Kindern den täglichen Weg in die Schule und lassen sie selbstständig gehen oder sie lassen sie bei der Guggenberger-Halle aussteigen.