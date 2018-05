Das war das i-Tüpfelchen einer unglaublichen Saison! Mit dem Auswärtssieg in Eggenburg fixierten die Handballdamen aus Stockerau endgültig Platz zwei nach dem Grunddurchgang in der WHA und spielen jetzt zwei Finalspiele gegen Hypo um den Meistertitel.

Zwar sind die UHC-Mädels weiter der krasse Außenseiter, aber Kapitänin Christine Gahler und Co. wissen bereits, wie man den Serienmeister in die Knie zwingt. Dabei wird diesmal aber nicht nur ein Husarenstück wie im Pokalviertelfinale im Februar von Nöten sein, sondern zwei. Das macht die Aufgabe ungleich schwerer. Dennoch haben die Lenaustädterinnen nichts zu verlieren, alles andere als der erneute Titelgewinn des Top-Favoriten aus der Südstadt wäre eine der größten Sensationen in der österreichischen (Handball-)Sportgeschichte.

Nicht minder wichtig ist das Spiel der Korneuburgerinnen am morgigen Feiertag gegen Eggenburg. Das Motto ist klar: Siegen oder fliegen! Mit einem vollen Erfolg wäre der Klassenerhalt wohl geschafft, mit einer Niederlage geht es zurück in die Bundesliga. Zwar wäre das kein Beinbruch angesichts des jungen und zukunftsorientierten Kaders, allerdings eine herbe Enttäuschung nur zwei Jahre nach Cupsieg und Vizemeistertitel. Das gilt es unter allen Umständen zu vermeiden!