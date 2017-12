Gänsehaut-Garantie bot das Weinviertel-Derby in der Handballbundesliga zwischen Korneuburg und Hollabrunn am Freitag vor dem Heiligen Abend. Allerdings war von Weihnachtsruhe oder gar -frieden nicht viel zu spüren oder hören: Beide Fanlager machten ordentlich Lärm und sorgten für eine Kulisse, über die sich auch so mancher HLA-Verein freuen würde. Auch auf dem Spielfeld gab es viel Gesprächsstoff. Noch mehr wurde dann aber über den überraschenden, aber hochverdienten Heimsieg des Aufsteigers gejubelt. Wohl auch deshalb, weil sich trotz des Jubels auch ein wenig Enttäuschung im Lager der Bezirkshauptstädter breitmachte, als klar war, dass sich das Obere Play-off trotzdem nicht mehr ausgeht.

Dennoch: Als Liganeuling 15 Punkte im Grunddurchgang zu holen, ist aller Ehren wert. Oder wie es Sektionsleiter Matthias Keusch ausdrückte: „Die hätte ich vor Saisonbeginn ungeschaut genommen.“ Zudem sollten gerade die Leistungen gegen die Spitzenmannschaften (sechs Punkte gegen die ersten Drei der Tabelle) Mut geben, dass im Unteren Play-off im Kampf um den Klassenerhalt nichts anbrennen sollte. Denn mit Leistungen wie im Derby haben die Korneuburger da unten auch nichts verloren. Anders gesagt: Der Abstieg darf kein Thema sein.