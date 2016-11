Da ist er endlich – der erste Herbstmeistertitel in der 1. NÖN-Landesliga für den SV Leobendorf. Nachdem man sich in den Vorsaisonen immer wieder hinter der Tabellenspitze fand, kann die Haller-Elf nun ganz oben überwintern.

Haben die Spieler deswegen mehr Druck? Nicht unbedingt. Natürlich, Leobendorf ist im Frühjahr der große Gejagte, doch an der Ausgangssituation ändert das für den SVL nichts. Denn auch wenn die Haller-Truppe nicht ganz oben stehen würde, wären die Gegner nicht weniger darauf erpicht, dem Erfolgsteam aus dem Weinviertel ein Bein zu stellen. Aber der Aufstieg ist von der Vereinsführung nicht als Pflichterfolg ausgegeben worden.

Gut für Leobendorf ist die Lage vor Beginn der Rückrunde aber auf jeden Fall. Denn mit zwei Zählern Vorsprung können sich Mario Konrad und Co. nur selbst um den Titel bringen. In diesem Fall ist es immer besser, der Gejagte zu sein, als selbst jagen zu müssen. Und für Leobendorf sprechen vor allem zwei gravierende Aspekte: Erstens war kein Team in der Liga so konstant wie der SVL und zweitens hat die Offensivabteilung rund um Peter Zöch mit 47 Treffern die restliche Liga weit hinter sich gelassen.