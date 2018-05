Jetzt ist es also amtlich: Die Handballdamen aus Korneuburg müssen aus der WHA in die Bundesliga absteigen. Bereits im Vorjahr war man Letzter, doch gab es damals keinen Absteiger – und das nur zwei Jah-re nach dem Vizemeistertitel und dem Einzug in das Pokalfinale.

Von Weltuntergangsstimmung ist aber in der Bezirkshauptstadt weit und breit keine Spur. Aus gutem Grund: Wer in der Korneuburger Handballgeschichte blättert, erkennt frappante Ähnlichkeiten mit jener Mannschaft, die eben vor knapp zweieinhalb Jahren ganz Österreichs entzückte und Hypo Niederösterreich die erste Meisterschaftsniederlage seit über 20 Jahren hzufügte. Der Kern der Mädels um Franzi Rath, Johanna Schindler oder Anne Wiesauer setzte sich aus eigenen Talenten zusammen, die miteinander reiften und wuchsen.

Ähnliches erhoffen sich die Vereinsverantwortlichen auch von der aktuellen Mannschaft, die jetzt schon zu den Jüngsten der Liga zählte. Top-Talente wie Jojo Reichert haben ja alle Anlagen, um auf den Spuren ihrer Vorbilder zu wandeln. Gelingt es ihnen, sich auch mental auf die neue Aufgabe Bundesliga ab dem Herbst einzulassen, dann ist die Rückkehr in die WHA mit Sicherheit nur eine Frage der Zeit.