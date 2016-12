Während bei den meisten Vereinen schön langsam die Weihnachtsruhe einkehrt, dürfte es beim 1.-Klasse-Herbstmeister aus Bisamberg noch hektisch werden vor den Feiertagen.

Denn für Sektionsleiter Franz Holzer und Co. hat die Suche nach einem neuen Trainer (Anm.: Thomas Flögel wechselte zu den SKN Juniors in die Regionalliga) oberste Priorität. Und idealerweise soll der neue starke Mann an der Seitenlinie noch vor dem Heiligen Abend gefunden werden.

Aus Bisamberger Sicht wäre es doppelt wichtig, dass bald eine Entscheidung fällt. Denn auch wenn beide Seiten immer bestritten, dass es einen Zusammenhang gab zwischen der Bekanntgabe von Flögels Abgang und der Mini-Krise der Bisamberger gegen Ende der Herbstsaison – so lange Kontinuität gegeben war, konnte der Top-Favorit auf den Meistertitel seine Form auch abrufen.

Deshalb will Holzer so schnell wie möglich handeln, um Ruhe reinzubringen. Nur dadurch wird das angestrebte Ziel – Meistertitel und Gebiets- ligaaufstieg – zu erreichen sein. Auch weil den Bisambergern mit dem schärfsten Verfolger aus Spillern ein Konkurrent im Nacken sitzt, der, erraten, auf Ruhe und Kontinuität setzt.