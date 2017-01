Es ist leider Tatsache: Der „schnöde Mammon“ spielt auch in der Kultur eine Hauptrolle. Unfinanzierbare Aktivitäten sind auf Dauer nicht haltbar.

In Gars, wo die Oper unter dem aktuellen Intendanten Johannes Wildner eine neue Hochblüte erlebt, gab es in der Vergangenheit negative Erfahrungen. Wildners Vorgänger ging dabei bis an die Schmerzgrenze. Einnahmen hatten Priorität – Mitunter saß das Publikum auch bei strömendem Regen auf der Tribüne und sah Schauspieler, die auf der nassen Bühne herumrutschten.

Heute geht man andere Wege. Die neue Kooperation zwischen Gars und Gutenstein hat hier einen besonderen Reiz. Die beiden Veranstaltungen sind aus geografischen Gründen und wegen ihrer verschiedenen Genres keine Konkurrenz. Indem man Theater- und Opernfreunde gleichermaßen ansprechen will, könnten sich die Angebote als Kombination ideal ergänzen.

Die Oper Gars läuft derzeit hervorragend – aber es gilt, rechtzeitig darauf zu schauen, neue Zuschauer anzusprechen. Weitblick ist auch in der Kulturarbeit kein Fehler! (Seite 23)