Am Samstag steigt wohl das „Spiel des Jahres“ für die Handballdamen aus Stockerau: Im ÖHB-Cup-Viertelfinale wartet Hypo Niederösterreich, das beste und stärkste österreichische Team – seit Jahrzehnten. Gelingt die große Überraschung, dann ist der erste Pokalsieg in der Vereinsgeschichte zum Greifen nahe.

Denn laut Papierform wären die Lenaustädterinnen, aktuell auf Platz zwei in der WHA, Mitfavorit. Und die Chancen stehen so gut wie schon lange nicht mehr. Hypo ist zwar auch heuer Tabellenführer, spielt aber trotz erneuter Verstärkungen kurz vor Weihnachten nicht mehr ganz so dominant wie in den Vorjahren. Dennoch bedarf es eines Glanztags, um den großen Favoriten in die Knie zu zwingen.

Tipps und Tricks, wie das klappen könnte, darf man sich übrigens gerne beim Bezirksrivalen aus Korneuburg holen. Diese fügten Hypo ja im Herbst 2015 die erste Meisterschaftsniederlage seit 20 Jahren zu. Wer damals dabei war, kommt auch heute noch ins Schwärmen. Deshalb sollten so viele Fans wie möglich in die Alte Au kommen, um mögliche Zeugen eines sporthistorischen Moments zu werden. Das wäre, in Anlehnung an den Semesterferienbeginn, wie ein Einser

mit Sternchen im Zeugnis.