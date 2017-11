Drei Gegentore ist eine Marke, die man erst einmal erreichen muss. Leobendorf hat das geschafft. Auch wenn es Torhüter Karl Heinz Gschwindl wahrscheinlich noch lieber gewesen wäre, wenn er die Null gehalten hätte, so ist seine Beteiligung an der imposanten Statistik nicht von der Hand zu weisen.

Nicht nur, dass er seine Vorderleute einteilt und sich auch aktiv am Coaching beteiligt, so strahlt Gschwindl vor allem eine enorme Ruhe aus. Zwar hört man seine tiefe Stimme immer wieder über das Feld hallen, doch unterm Strich ist der 26-Jährige auf dem Posten, wenn er gebraucht wird. Genau dadurch gibt er dem ganzen Team eine Sicherheit, die etwas den Druck von den Schultern der Führungsspieler nimmt.

Und genau das kann und wird entscheidend für den Erfolg in dieser Saison sein. 2016/17 hatte Leobendorf zu diesem Zeitpunkt bereits fünfmal so viele Gegentore kassiert. Dass die Tordifferenz am Ende der ausschlaggebende Grund für den Nicht-Aufstieg war, ist bekannt.

Da Gschwindl mit seiner Qualität auch ohne Probleme in der Regionalliga spielen könnte, ärgert ihn diese Statistik der Vorsaison wohl sehr. Denn so musste der 26-Jährige noch eine Saison in der 1. NÖN Landesliga anhängen. Gschwindl tut zumindest alles dafür, dass es die letzte für Leobendorf ist.