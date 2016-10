„In den nächsten Runden wird sich herauskristallisieren, ob der Drops gelutscht ist“ – so die klare Ansage von Bisambergs Sektionsleiter Franz Holzer zum Titelkampf in der 1. Klasse Nordwest.

Seine Mannen waren zwar schon vor Saisonbeginn der Titelfavorit Nummer eins und wurden dieser Favoritenrolle bisher absolut gerecht (Anm.: Stand Montagabend). Mit dem Spitzenspiel in Stronsdorf gibt es die nächste Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Dann warten im Herbst noch der (zugegebenermaßen starke) Aufsteiger aus Gaubitsch und Unterstinkenbrunn – lösbare Aufgaben. Das riecht schon nach einer Vorentscheidung im Kampf um den Meistertitel.

Und was macht die Konkurrenz? Nicht konstant dagegenhalten. Die anfänglich so starken Wullersdorfer und Obritz schwächeln seit Wochen und Stronsdorf ist ohne Top-Torjäger Ales Pavelka offensiv relativ harmlos.

Bleiben noch Aufsteiger Gaubitsch und Spillern. Während Erstere in Sachen Titelkampf abwinken, kommen Zweitere mit vier Siegen in Serie immer besser in Form und scheinen aktuell der einzige ernst zu nehmende Herausforderer der Bisamberger zu sein. In drei Wochen wird sich weisen, ob der Drops aus Sicht der Flögel-Elf ein süßer oder, für die Konkurrenz besser, ein saurer war.