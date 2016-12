Jetzt oder nie – unter diesem Motto steht das zweite Spiel in der Regionalliga der Handballherren der Union Korneuburg am Feiertag. Nach dem starken Auftakt in Vorarlberg beim HC Bodensee warten nämlich jetzt die Danube Flyers aus WienFloridsdorf. Der nächste Sieg und damit „Feiertag“ ist Pflicht, macht doch der neue Modus den Aufstieg in die Bundesliga noch schwieriger als in den Jahren zuvor.

Zudem gibt es mit Graz und Wien-Atzgersdorf zwei ganz harte Brocken in der anderen Gruppe. Selbstvertrauen tanken ist also unerlässlich, um nicht wie in den Jahren zuvor auf der Zielgerade in Richtung zweithöchste Spielklasse erneut ins Stolpern zu kommen. Der Aufstieg ist fast schon Pflicht für die Bezirkshauptstädter, nachdem im Sommer auf und abseits des Platzes so viel Aufwand wie noch nie betrieben worden ist.

Die Formkurve stimmt: Neben dem Sieg im „Ländle“ führen die Korneuburger mit sieben Siegen und nur einem Unentschieden souverän die Landesliga an. Was zusätzlich Hoffnung macht: Der bundesligaerfahrene Neuzugang Michal Fazik kommt immer besser in Form. Alles in allem gute Voraussetzungen, um das Traumziel endlich zu erreichen. Da-

mit es in Zukunft heißt: Nie mehr Landesliga statt nie aufsteigen.