„Wahnsinn“, „Einfach nur geil“ oder „unbeschreiblich“ – das waren nur einige Adjektive, die Sportler, Offizielle und die vielen Zuschauer am Samstag in der Stockerauer Gitti-City beim Finalturnier um den Staats- meistertitel im Mannschaftsbewerb der Gewichtheber in den Mund nahmen – mit dem Titel für Stockerau als Krönung.

Dabei bewies die Gitti-City einmal mehr, warum sie das sportliche Epizentrum des Bezirks ist. Neben den überaus erfolgreichen Kraftsportlern und Gewichthebern um Philipp Forster ist das Fitnesscenter auch Anlaufstelle der besten Sportler und Vereine aus der Umgebung, darunter die Kicker der höherklassigen Vereine, die Handballdamen aus Korneuburg und Stockerau, der ASV-Schwimmverein oder Einzelkämpfer wie Fecht-Ass Beatrice Kudlacek, ganz zu schweigen von den erfolgreichen Nachwuchssportlern in der Rhytmischen Sportgymnastik und Sportaerobic.

Sie alle schätzen die Trainingsmöglichkeiten und das sportliche Know-how in allen Belangen. Kurz gesagt: Vom Breiten- bis zum Leistungssport ist die gesamte sportliche Palette vertreten und befruchtet sich dabei gegenseitig. Das macht das Erfolgsrezept aus – und mündete im Staatsmeistertitel der Gewichtheber. Da darf getrost behauptet werden, dass das sportliche Herz des Bezirks in der Gitti-City schlägt.