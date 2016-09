Es wird das Thema der Zukunft sein und auch das, an dem die Korneuburger Stadtregierung gemessen wird – die Wohnungssituation. Der Wohnungsmarkt in der Stadt boomt, private Wohnbauträger, die teure Wohnungen errichten, haben kein Problem, ihre Ware an die Frau oder den Mann zu bringen. Im Rahmen einer Diskussion auf Facebook war man sich rasch einig: Es gibt zu wenig leistbaren Wohnraum für Jungfamilien und schuld ist die Stadtgemeinde.

Faktum ist, dass nicht nur viele junge Korneuburger in ihrer Heimatstadt bleiben wollen, sondern es auch viele Wiener in die Kleinstadt vor den Toren Wiens zieht. Verkauft ein Privater sein Grundstück an eine private Wohnbaufirma, sind der Stadt die Hände gebunden. Die Aufgabe der Kommune muss es aber sehr wohl sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die leistbaren Wohnraum ermöglichen. Das wird die große He-rausforderung einer beliebten, aber gleichzeitig verschuldeten Stadt wie Korneuburg. Und es wird zu einer Herausforderung für die regierende ÖVP, weil das Thema intensive Angriffsfläche für die Opposition bietet.