Wissen Sie noch, was am 18. September passiert ist? Nein? Damals verlor der ASC Marathon Korneuburg sein letztes Spiel in der Gebietsliga Nord-Nordwest. Seitdem holte die Elf von Jungtrainer Manuel Taferner 16 von 24 möglichen Punkten, überwintert als Tabellendritter hinter Neusiedl und Prottes.

Je nachdem, wie das Nachtragsspiel der Neusiedler in Gablitz ausgeht, werden ein bis drei Punkte auf den ersten Platz fehlen. Eine ideale Ausgangslage, um im Frühjahr in der Rolle des Jägers zum Angriff zu blasen.

Dass in der Bezirkshauptstadt nichts anderes als der Meistertitel zählt, daraus machen die Vereinsverantwortlichen auch keinen Hehl. Der Kader ist stark genug und dürfte über den Winter noch stärker werden. Gerüchteweise soll der in Sto-

ck erau gefeuerte Stürmer Ken Noel, seines Zeichens Ex-Bun- des ligaprofi, bei Korneuburg anheuern. Das sollte einen ordentlichen Schub nach vorne bringen, war die Chancenaus wertung im Herbst doch nicht gerade meisterlich.

Dafür ist in dieser Saison etwas gegeben, was in den letzten Jahren nicht immer der Fall war: die Konstanz. Egal in welcher Statistik, die Korneuburger liegen verlässlich unter den Top fünf. Das ist ein Mitverdienst der ruhigen und akribischen Arbeit von Taferner. Er war zweifelsohne der beste „Transfer“ im letzten Jahr.