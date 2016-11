Schon wieder kein Spitzenspiel für die Haller-Elf am Ende der Hinrunde. Hier beginnen bereits die Parallelen zur vergangenen Saison: Auch da musste Leobendorf, damals noch von Christian Prosenik trainiert, gegen zwei vermeintlich schwächere Gegner antreten. Und beide Partien wurden verloren.

Damit sich Mario Konrad und Co. die gelungene Hinrunde nicht mit einem Negativlauf am Ende des Herbstes zerstören, will Trainer Andreas Haller nichts von der Tabellenführung wissen. Wichtig sind für ihn und auch für seine Spieler nur die kommenden drei Matches, die man alle samt gewinnen will. Und Leobendorf hat aus der schmerzlichen Vergangenheit gelernt. Zu groß war die Wunde, als man spätestens nach dem misslungenen Rückrundenstart in diesem Frühjahr wusste, dass Mannsdorf nicht mehr einzuholen war.

Dass die Leobendorfer dazu gelernt haben, sah man auch schon in der Hinrunde. Nach den beiden Niederlagen gegen Retz und Haitzendorf kam der Spitzenreiter stärker aus dem Mini-Tief zurück. Vier Siege mit insgesamt 17 Treffern folgten, und dabei soll es für dieses Kalenderjahr nicht bleiben. Die kompakte Mannschaft spricht auf jeden Fall für den SVL.