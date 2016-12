In Stockerau ist Politik längst persönlich geworden. Jüngstes Beispiel dafür ist die Ausgrenzung von Personalvertreter Johann Orth aus dem Personalausschuss: Bei FP-Bürgermeister-Stellvertreter Erwin Kube haben die Aussagen Orths zur viel zitierten Bespitzelungsak-tion tiefe Wunden hinterlassen. So tief, dass er zu keiner Zusammenarbeit mehr bereit ist.

Das Problem an der Sache: Politik darf nicht persönlich genommen werden. Auch wenn die Kränkung noch so tief sitzt, muss die Arbeit weitergehen. Man ist den Menschen der Stadt verpflichtet, das geht mit einer politischen Funktion nunmal einher. Und eine erfolgreiche Personalpolitik ohne Zusammenarbeit mit dem Personalvertreter wird wohl kaum möglich sein, schon gar nicht in einer engen Struktur wie Stockerau.

Auch wenn Kubes Verhalten menschlich nur allzu verständlich ist, muss in dieser Sache reiner Tisch gemacht werden. Hier wäre auch Bürgermeister Laab gefragt, der den Balanceakt zwischen dem Arbeitspartner FPÖ und dem Angestellten und Parteigenossen Orth jedoch tunlichst meidet.