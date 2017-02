Von Facebook in die reale Welt ist es ein weiter Weg. Diese Erfahrung musste schon der Kor-neuburger Stadtfest-Organisator Christian Fetz machen, der den Kritikern an der Neuausrichtung des Stadtfests mit einer realen Einladung konterte. Beim ersten Termin saß er fast alleine da.

Auch die Grüne-Stadträtin Elisabeth Kerschbaum musste in den sozialen Medien Häme über sich ergehen lassen, nachdem die NÖN über das geplante Mitfahr-Projekt VORMA berichtet hatte.

Und es stellt sich die Frage: Kann in einem Facebook-Forum nicht zivilisiert diskutiert werden? Hier geht es um eine noch unausgereifte Idee, die man goutieren kann oder auch nicht. Offenbar legt sich bei einigen bei der Facebook-Nutzung im Gehirn ein Schalter um.

VORMA ist eine Idee, die am Tisch liegt; bis jetzt nicht mehr. Ideenlosigkeit ist doch das, was den Politikern aktuell immer angekreidet wird. Dabei wünschen wir uns von den Volksvertretern doch mehr Mut, Projekte anzugehen. Leider passiert das aus Angst vorm Scheitern und den reflexartigen Reaktionen in den sozialen Medien aber immer seltener.