Zuerst denken, dann reden: Das ist ein Grundsatz, der schon Kindern eingebläut wird – und der auch fürs Posten in Sozialen Netzwerken gilt. An der FPÖ Korneuburg scheint dieser Ratschlag jedoch spurlos vorübergegangen zu sein: Mit eindeutigen Kommentaren beflegeln sich derzeit der frühere Stadtparteiobmann Andreas Panek und sein Nachfolger David Prager via Facebook, auch der neue Gemeinderat Markus Schindler bleibt dabei nicht verschont. Dabei geht man so weit, dass sich sogar schon VP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser fremdschämt.

Konflikte in Parteien können schon vorkommen, doch dabei sollte die Arbeit für die Gemeinde nicht auf der Strecke bleiben. Eine Parteifunktion geht Hand in Hand mit einer ernst zu nehmenden Verantwortung für die Bürger, ganz gleich, ob man einen Sitz im Gemeinderat hat oder nicht. Forderungen Pragers nach einem Verkehrskonzept, an dem längst gearbeitet wird, sind das Produkt eines falschen Fokus, der bei den Freiheitlichen in Korneuburg derzeit offenbar auf persönliche Animositäten gelegt wird.