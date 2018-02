Dass der Bezirk Korneuburg zu den am stärksten wachsenden Regionen in Niederösterreich zählt, ist nicht die große Überraschung. Überraschend ist aber, dass das Thema Raumplanung in diesem Zusammenhang kaum thematisiert wird. Dabei könnte man mit einer vernünftigen, überregional gesteuerten Planung viele Probleme im Speckgürtel von Wien lösen.

Es gibt zwar vom Land NÖ einige wohlgemeinte Initiativen, damit Gemeinden – zum Beispiel bei Gewerbegebieten – über den Tellerrand blicken, wirklich Niederschlag finden sie aber nicht. Was das im Extremfall auslösen kann, hat ja das Postverteilerzentrum im Drei-Gemeinden-Eck Langenzersdorf, Bisamberg und Korneuburg eindrucksvoll gezeigt. Ohne gelebte Raumplanung wird die Zersiedelung verstärkt und auch die Pendlerproblematik verschärft sich. Letztlich kämpfen die Ortskerne ums Überleben und die Gemeinden tüfteln aufgrund des überbordenden Autoverkehrs an Verkehrslösungen.

Was fehlt, ist die Sicht auf das Gesamte, denn derzeit kocht jede Gemeinde noch ihr eigenes Süppchen.