Der Misstrauensantrag, den die Stockerauer ÖVP diesen Montag gegen SP-Bürgermeister Helmut Laab einbrachte, war die logische Konsequenz der letzten Gemeinderatssitzung. Die Prüfer des Landes fällten ein vernichtendes Urteil über den Umgang der Stadt mit ihren Finanzen. Das sah diesmal sogar die FPÖ so, die ihrem Arbeitspartner beim Nachtragsvoranschlag die Zustimmung verweigerte.

Die SPÖ ist an der desaströsen Optik, die man in der Sitzung abgegeben hat, aber auch selbst schuld. Warum rückt – mit Ausnahme von Stadtrat Holzer – niemand von der SP-Fraktion aus, um dem Bürgermeister den Rücken zu stärken? Warum schickt man den Buchhaltungsdirektor vor, wenn es um Finanzfragen geht, denen politische Entscheidungen zugrunde liegen? Und zuletzt, warum sagt der Stadtchef nicht offen, dass er den e-Golf um 41.500 Euro selbst nutzen wird? Was bleibt, ist der fahle Beigeschmack, dass mit den Finanzen sehr hemdsärmelig jongliert wird.

Wirkliche Lösungen blieb die SPÖ schuldig. Sie hat nur alles getan, um der lauernden ÖVP in die Hände zu spielen.