Drei Spiele ist die neue Eishockey-Saison jung, und schon stellt sich ein ähnliches Bild wie in der Vorsaison ein. Stockerau kommt einfach nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Nach der hohen Auftaktniederlage gegen Amstetten setzte es auch in den beiden folgenden Partie zwei herbe Schlappen, und so findet sich der ESV am Ende der Tabelle wieder. Woran das liegt?

Vorrangig hat es sicher damit zu tun, dass sich die Konkur-renz vor allem mit ehemals höherklassigen Spielern schmückt. Dadurch entsteht hinter den drei Top-Teams ein Vakuum, aus dem Stockerau nicht herauszukommen scheint. Schon in der vergangenen Spielzeit ereilte die Oilers das gleiche Schicksal.

Zwar läuft es für die Stockerauer auch in der Landesliga nicht unbedingt nach Wunsch (nur Rang sechs nach drei Spielen), aber einen Vorteil haben die heimischen Cracks: den Nachwuchs.

Die Oilers haben eine sehr gute Jugendarbeit und geben im Vergleich zu anderen Teams in der Elite- und Landesliga ihren Jungen auch Spielpraxis in der oberen Liga. Somit können die Nachwuchsspieler wesentlich früher die nötigen Erfahrungen sammeln, von denen Stockerau in der Zukunft profitieren – und sich aus dem Tabellenkeller befreien – wird.