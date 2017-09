Jetzt sind die Korneuburger Herren endgültig in der Bundesliga angekommen: Mit der über zeugenden Leistung gegen Tirol feierte der Aufsteiger den ersten Saisonsieg im dritten Spiel.

Es war die logische Konsequenz einer Entwicklung, die sich schon in der Vorbereitung angedeutet hatte. Dort holte man sich den Weinviertel-Cup, ehe die Mannen von Coach Alexander Luzyanin auch zum Auftakt gegen Top-Favorit Leoben trotz der Niederlage eine gute Leistung zeigten, die eine Woche später mit dem ersten Punkt gegen Kärnten belohnt und jetzt mit dem Sieg gegen eine re nommierte Bundesligamannschaft untermauert wur-de.

Rein sportlich hat Korneuburg bewiesen, dass der Sprung von der Landes- bzw. Regionalliga in Österreichs zweithöchste Spielklasse nicht zu weit bzw. hoch war. Das ist besonders erfreulich, weil viele der Korneuburger Spieler ihre Wurzeln in der Bezirkshauptstadt bzw. der Umgebung haben. Das unterstreicht auch der Blick auf das Umfeld, denn das ist sogar HLA-tauglich. Wer die Begeisterung in den ersten beiden Heimspielen auf den vollen Rängen der Franz-Guggenberger-Halle sah, wird dem nur vorbehaltlos zustimmen können.