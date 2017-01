Jetzt auch noch Michael Woj tanowicz – mit dem Transfer des ehemaligen Bundesliga profis und Ex-ÖFBsJuniorenteamspielers ist jedes Tief stapeln im Titelkampf der 1. NÖN Landesliga für den SV Leobendorf obsolet geworden. Ohne Wenn und Aber: Der Meisterpokal sollte im Sommer unter der Burg Kreuzenstein in die Höhe gereckt werden.

Neben Wojtanowicz kamen ja auch noch Mario Klaic und Felix Steiner. Das lässt auch den kurzfristigen und überraschenden Abgang von „Neuzugang“ Marcel Toth ein wenig verschmerzen. Die hohe Qualität der Leobendorfer Mannschaft wurde mit den Neuen um Wojtanowicz noch ein wenig gesteigert.

Zudem sichert man sich gegen etwaige Verletzungen ab. Trainer Andreas Haller hat derzeit ohnehin keine Ausfälle zu beklagen. Bleibt das bis zum Ligastart im März so, dann sind die Leobendorfer (wenn sie es nicht ohnehin schon waren) der Favorit Nummer eins der in obersten Spielklasse in NÖ.

Deshalb ist Tiefstapeln ab sofort verboten, so viel Selbstbewusstsein muss nach den getätigten Transfers vorhanden sein. Wie die Mannschaft allerdings mit dem Druck umgeht, steht auf einem anderen Blatt. Eines ist ab jetzt endgültig klar: Alles andere als der Titel und der Regionalliga-Aufstieg wäre eine herbe Enttäuschung.