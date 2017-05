Jetzt ist so richtig Feuer am Dach des SC Enzersfeld: Mit der dritten Niederlage in Folge rutschte die Elf von Neo-Coach Jürgen Hutterer auf den vorletzten Platz ab. Wenn man davon ausgeht, dass es in der Gebietsliga wahrscheinlich zwei Ab steiger geben wird, wäre man aktuell abgestiegen.

Was die Aufgabe noch schwieriger macht, ist der Blick auf die Konkurrenz: Neudorf und Kreuttal wechselten ihre Trainer aus und hatten damit sofort Erfolg. Der einzige neue Besen, der nicht kehrte, war also jener in Enzersfeld. Schlusslicht Absdorf hat sich im Frühjahr bisher gut präsentiert, einzig Klosterneuburg schlitterte mit zwei Pleiten in Folge in eine ähnliche Krise wie der SCE.

Noch gefährlicher als die Ergebnisse ist aber die Moral der Mannschaft. Wenn Hutterer davon spricht, dass seine Elf im Moment „leer ist“, dann spricht das Bände. Ausgerechnet jetzt warten in den nächsten drei Wochen die Top-Teams Laa, Prottes und Bezirksrivale Sierndorf. Für Enzersfeld gibt es wohl kaum ein schwierigeres Programm.

Auf der anderen Seite haben Kapitän Roman Bruhs und Co. auch nichts zu verlieren, zudem ist die individuelle Qualität trotz des Formtiefs nicht zu leugnen. Und gerade im Fußball kann es ganz schön schnell gehen, wenn man in einen Erfolgslauf kommt.