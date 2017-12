Es geht rund vor Weihnachten bei den Top-Teams der 1. NÖN Landesliga: Der Zweite aus Stripfing holte einen erfahrenen Ex-Bundesligatorjäger, die Retzer als Dritte präsentierten mit dem Tschechen Michal Sobota einen neuen Trainer, nachdem Oliver Oberhammer nach nur sechs Monaten im Unfrieden ging, und auch in Krems dreht sich das Transferkarussell. Einzig beim Herbstmeister Leobendorf scheint schon der Weihnachtsfrieden eingekehrt.

Und das, obwohl Trainer Sascha Laschet mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat. Für den bis zum Saisonende ausfallenden Mittelfeldmotor Sascha Viertel gibt es beispielsweise bis dato keinen Ersatz. Das würde bei anderen Vereinen zu Schnellschüssen führen, nicht aber bei den Leobendorfern. Warum auch? Gerade Ruhe und Kontinuität waren zwei Erfolgsfaktoren auf dem Weg zum Herbstmeistertitel. Genau dieses Vertrauen in die eigenen Spieler zu setzen ist eine Stärke von Laschet, die auch in diesem Titelkampf ein Trumpf beim SVL werden könnte. Denn während bei Stripfing im Kader und in Krems bzw. Retz im Umfeld schnell Unruhe herrschen kann, wenn es nicht von Anfang an so gut läuft, dürfte es unter der Burg Kreuzen stein auch nach Weihnachten weiterhin so ruhig bleiben.