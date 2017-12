Im Sommer hat der VOR stolz die Entrümpelung der Busfahrpläne im westlichen Weinviertel verkündet. Die Fülle an Beschwerden, die es seit Schulbeginn gibt, lässt das neue System aber ziemlich alt aussehen: Haltestellen werden einfach ausgelassen, andere vergessen und dann doch nachgeholt, wodurch sich Verspätungen durch die ganze Route ziehen. Eltern klagen, ihre Kinder in die Schule führen zu müssen, weil der Bus nicht fährt. Die Schilderungen sind längst keine Einzelfälle. Und trotz der Beteuerungen des VOR tritt bis jetzt keine Besserung ein, außer dass sich die Vorfälle auf immer anderen Routen wiederholen.

Man bekommt die Probleme, die letzte Woche in Nieder-hollabrunn sogar in einer Krisensitzung gipfelten, auch drei Monate nach Schulbeginn nicht in den Griff. Auch wenn der VOR immer wieder auf Verfehlungen der Buslenker verweist, bei der Summe an Beschwerden – nicht nur im Bezirk Korneuburg – hakt es offensichtlich auch am System. Von einer Optimierung, wie sie im Sommer angekündigt wurde, ist man derzeit jedenfalls noch meilenweit entfernt.