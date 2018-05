Die SPÖ macht sich Gedanken um das wachsende Stadtviertel zwischen Bahntrasse und Autobahn. „Wenn ein neues Wohngebiet entsteht, hinkt die Infrastruktur manchmal hinterher“, sind sich die SP-Politiker Thomas Pfaffl und Martin Peterl im Klaren. Sie fordern daher Einkaufsmöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung – und warten mit einem konkreten Vorschlag auf.

„Das alte Abfallsammelzentrum wäre ein idealer Standort für einen Nahversorger, sowohl für das bestehende Wohngebiet als auch für die geplanten Neubauten“, schlägt Vizebürgermeister Pfaffl vor. So könne man die Versorgung der Bewohner der Brückenstraße, in deren Bereich auch das Justizzentrum angesiedelt ist, und der Umgebung sicherstellen, so Pfaffl. Der nächste Nahversorger ist derzeit weit entfernt. „Wir wollen nicht, dass wegen jedem Liter Milch und jedem Brot in den neuen Siedlungsgebieten unnötiger Verkehr entsteht“, betont Stadtrat Martin Peterl.

„Es gibt Überlegungen“, will VP-Stadtchef Christian Gepp noch nicht zu viel verraten, weil es derzeit Gespräche zu dem Thema gebe. Dass ein Nahversorger in dem Gebiet wünschenswert ist, steht auch für ihn außer Frage. Ob das aber beim ehemaligen Abfallsammelzentrum sein wird oder auf einem alternativen Standort, lässt er offen. „Das hängt auch mit der Autobahnabfahrt zusammen“, lässt er wissen.

Aktuell gebe es einen Interessenten für die Errichtung eines Nahversorgers. Ob diesem der Standort des früheren Sammelzentrums zusagt, sei noch nicht geklärt. „Das ist auch eine widmungstechnische Frage“, begründet Gepp. Vieles – darunter die Größe des Marktes – hänge von den Wünschen des Nahversorger-Betreibers ab, gibt er zu denken.

Die SPÖ geht noch einen Schritt weiter und wünscht sich zusätzlich ein gastronomisches Angebot in dem Grätzel sowie einen multifunktionellen Treffpunkt für Jung und Alt. Dass auf dem ehemaligen Abfall-Areal, das im Besitz der Stadt ist, mehr entstehen könnte, kann sich auch Gepp durchaus vorstellen: „Wir überlegen, eine Kombination zu machen“, will er der NÖN aber noch nichts Konkretes verraten.