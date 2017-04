Der laut Anzeigern vermeintliche Sturz eines Autos in die Donau hat am Samstagvormittag für einen Feuerwehreinsatz im Bereich der Rollfähre Korneuburg gesorgt. Tatsächlich wurden Fahrzeugteile lokalisiert, berichtete NÖ Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Nachdem in der Folge aber lediglich eine Stoßstange im Wasser gesichtet wurde, wurde die Suchaktion abgebrochen.

Im Einsatz standen die FF Korneuburg und Langenzersdorf sowie der Tauchdienst. Auch ein Polizeihubschrauber war entsandt worden.