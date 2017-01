Der erste Vorfall passierte letzten Samstag, am Robinson-Spielplatz in der Fischerzeile wurde das Klettergerüst in Brand gesteckt. Diesen Mittwoch brannten am selben Spielplatz die Strohballen neben der Skaterbahn, die Verletzungen bei Stürzen verhindern sollen.

„Das ist kein Kavaliersdelikt oder Lausbubenstreich, sondern Sachbeschädigung von öffentlichem Eigentum“, platzt Bürgermeister Christian Gepp jetzt der Kragen.

Die Stadtgemeinde lobt deshalb eine Prämie von 500 Euro für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des oder Täter/s führen, aus. Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Korneuburg unter der Telefonnummer 059 133 3240.