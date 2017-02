Der Aufschrei nach dem Blick in den Veranstaltungskalender für das heurige Jahr war groß: „Es gibt heuer kein Stadtfest“, so die Erkenntnis, die in den sozialen Medien zu einem wahren Shitstorm geführt hat.

Organisator Christian Fetz lud deshalb alle, die sich über das Fehlen echauffiert hatten, zum persönlichen Gespräch ins Rathaus-Café-Restaurant. Gekommen waren neben Astrid Piltz von der Polytechnischen Schule drei Vertreter von Radio Korneuburg. Dabei hätte Fetz gerne persönlich das neue Konzept des „Bunten Sommers“ vorgestellt.

„Es ging nicht darum, das Stadtfest abzuschaffen, sondern nach 35 Jahren ein zeitgemäßes Fest zu feiern“, erklärt Fetz die Hintergründe.

Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe der NÖN Korneuburg, sowie im ePaper!