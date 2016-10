Korneuburg

Eine kurze Schonfrist gewährt man noch, um noch einmal mittels Informationskampagne auf die rechtliche Situation aufmerksam zu machen. „Aber in den nächsten Tagen wird es ernst“, macht VP-Stadtchef Christian Gepp unmissverständlich klar, „denn leider gibt es ein paar Unverbesserliche.“

"Mahngebühr in Höhe von 50 Euro"

„Die Gemeinde kann von Fremdnutzern eine Mahngebühr in der Höhe von 50 Euro einheben“, bestätigt ÖBB-Sprecher Christopher Seif, „wenn der Fremdnutzer dies nicht bezahlt, kommt es zur Besitzstörungsklage“, schildert er die Folgen. Fremdnutzer sind all jene, die kein öffentliches Verkehrsmittel – egal ob Bus oder Bahn – benutzen.

ÖBB arbeitet an generellen Zutrittssystem

Grundsätzlich arbeite die ÖBB an einem generellen Zutrittssystem für Park&Ride-Anlagen, erklärt Seif. Man denke dabei an eine Schrankenlösung, die sich aber noch in der Testphase befinde. Mit einem Schranken wäre einem weiteren Problem ein Riegel vorgeschoben, nämlich den abendlichen Partys im Parkdeck.

„Dadurch, dass es keine Zugangsbeschränkung gibt, finden dort mittlerweile täglich ab 21 Uhr Partys statt“, schildert ein Pendler. Die Stadt hätte nach Beschwerden die Kontrollen des Parkdecks durch den Sicherheitsdienst in den letzten Wochen verstärkt, gibt Bürgermeister Christian Gepp Auskunft.

