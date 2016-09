Korneuburg

Eine heftige Debatte entzündete sich im Korneuburger Facebook-Forum an den aktuellen Wohnbauprojekten. Die dominierende Frage war, wer sich die Wohnungen in der Stadt überhaupt leisten kann. Die NÖN konfrontierte VP-Stadtchef Christian Gepp mit dem Thema.

Dass der Wohnbau in der Stadt boomt, ist für den Bürgermeister ein positives Zeichen. Es seien auch längst nicht nur private Wohnbauträger zum Zug gekommen, zeigt er auf. Für ihn kommt es auf den richtigen Mix an: „Wir haben 500 Gemeindewohnungen und einige Tausend Genossenschaftswohnungen, sehr viele mit geringem Genossenschaftsbeitrag“, veranschaulicht Gepp. Mehr als 250 Genossenschaftswohnungen sind derzeit in Planung oder schon im Bau. 165 Wohnungen entstehen unter der Marke „Corena Nova“ am Areal der früheren Jahnkaserne. „Das sind geförderte Wohnungen“, wie der Stadtchef betont. Am Platz der Alten Feuerwehr werden 40 Wohnungen errichtet, die Mitte des nächsten Jahres fertig sein sollen und noch nicht vergeben wurden. 28 Wohnungen werden in der Donaustraße neben der Polizei errichtet.

Und auch beim Gemeindewohnbauprojekt „way2smart“ herrsche kein Stillstand. Zur Erinnerung: In der Kreuzensteiner Straße sollen rund 40 äußerst energieeffiziente, aber leistbare Wohnungen gebaut werden. Die Beantwortung von zwei wesentlichen Fragen sei noch offen, erklärt Gepp. Die Höhe der Energieeffizienz und ob die Stadt einen Generalunternehmer, einen Bauträger oder eine Genossenschaft beauftragt, müsse noch geklärt werden. „Wir müssen die Vor- und Nachteile abwägen, um das Baurisiko zu minimieren und die Folgekosten für die Mieter im Griff zu haben“, so Gepp.

Mietwohnungen um 4,2 Euro pro Quadratmeter

Auch über besonders günstigen Wohnraum im Zuge des Projekts „Wohn.Chance.NÖ“ laufen gerade Verhandlungen. Mit dem Sonderwohnprogramm will das Land auf Baurechtsgrund Neubauten mit einem Mietpreis von 4,2 Euro pro Quadratmeter errichten. Der Bürgermeister verweist auch auf die Gemeindewohnungen, deren Bestand sogar ausgebaut wird. Durch die Aufstockung des Gemeindehauses in der Stockerauer Straße 22-24 entstehen sechs neue Gemeindewohnungen. „Ich kann mit Stolz sagen, dass sich irrsinnig viel tut. Und es gibt auch noch genügend Reserven an Grundstücken für Wohnbauträger“, beruhigt er. Wer eine Wohnung in der Stadt sucht, möge sich im Bürgerservice anmelden.