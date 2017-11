Fünf Millionen Euro will die Gemeinde in den nächsten Jahren in die Hand nehmen, um die Qualität der Wasserversorgung auch in Zukunft sicherzustellen. Zusätzlich soll durch den Einbau einer Membranfilteranlage das Wasser weicher werden. „Wir haben in den letzten 30 Jahren nichts gemacht“, begründet VP-Bürgermeister Christian Gepp die Investition, die in mehreren Schritten erfolgen soll.

"Unterschiedliche Qualitäten und Druckprobleme"

Neben der Stadt werden auch Leobendorf, Oberrohrbach und Unterrohrbach mit dem Korneuburger Wasser versorgt. Von den fünf Brunnen liegen allerdings vier in einem Hochwassergebiet. „Wir haben jetzt unterschiedliche Qualitäten und massive Druckprobleme, die zu Rohrbrüchen führen“, schildert Robert Manhart, der Bereichsleiter für die Wasserversorgung. Dazu kommt, dass die Wasserversorgung noch dem Stand von 1960 entspricht.

Auf 7.000 Einwohner wurde das System damals ausgerichtet, heute werden mehr als doppelt so viele Menschen versorgt. Zum Vergleich: Während vor 57 Jahren 1.000 Kubikmeter Wasser pro Tag gefördert wurden, sind es heute durchschnittlich 4.000 Liter. „Im Sommer kommen wir zu Spitzenzeiten sogar auf 6.000 Liter“, führt Manhart vor Augen.

"Werden unser Wasser nie und nimmer hergeben"

Eine 2,7 Kilometer lange Transportleitung und die Erweiterung des Hochbehälters sollen in Angriff genommen werden, um die Versorgung auch in Zukunft sicherzustellen. Eine Membranfilteranlage, über die alle fünf Brunnen laufen, würde die Wasserhärte von derzeit bis zu 35 deutschen Härtegraden auf 13 bis 15 Grad senken. Gleichzeitig bekäme man das Nitratproblem im Brunnen 3 (Leobendorf), wo sich die Werte knapp an der Grenze bewegen, in den Griff.

Gepp will auch das Gespräch mit der EVN Wasser suchen. Das Wasser aus der Hand geben werde die Stadt aber nicht, versichert er: „Wir werden unser Wasser nie und nimmer hergeben, es ist wie pures Gold.“