Im Jahr 2013 stellte die Stadt den rund 85.000 Quadratmeter großen Businesspark an der damals neuen S1 vor. Seitdem war es ruhig um den Gewerbepark. Den ersten Spatenstich auf dem Areal setzt nächste Woche die Firma Busch Austria GmbH, die ihren Firmenstandort mit derzeit 28 Mitarbeitern vom Industriepark Nord in Korneuburg in den rund 400 Meter Luftlinie entfernten Businesspark verlegt.

Busch ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Gebläsen und Kompressoren, die in der Verpackungsindustrie, im Maschinenbau und im Kunststoffbereich zum Einsatz kommen. „Durch das stetige Wachstum seit der Gründung 1984 und davon 29 Jahre am jetzigen Standort sind wir platzmäßig an unsere Grenzen gekommen“, erklärt Marketing Coordinator Simone Stöckelmaier.

Busch errichtet auf einem 6.000 Quadratmeter großen Grundstück ein 2.760 Quadratmeter großes modernes Bürogebäude mit Werkstätte. Das Areal biete ausreichend Platz und perfekte Logistik sowie die Möglichkeit der betrieblichen Erweiterung, begründet Stöckelmaier die Standortwahl.

Roland Raunig: „Haben keinen Zeitdruck“

Warum die Verwertung des Areals so lange gedauert hat, erklärt Roland Raunig, Geschäftsführer des Stadtentwicklungsfonds Korneuburg (Sefko), mit der sorgsamen Suche nach Betrieben. „Wir haben keinen Zeitdruck und müssen nicht auf Teufel komm raus Firmen ansiedeln“, sagt Raunig.

Man würde sich die Firmen in puncto Mitarbeiterzahl und wirtschaftlichem Hintergrund sehr genau ansehen. Logistik- und Transportunternehmen mit vielen Quadratmetern und wenigen Mitarbeitern würden nicht ins Konzept passen. Um langfristig Einnahmen zu erzielen, sei man von einem Verkauf der Parzellen abgerückt. Man habe auf die Vergabe im Baurecht umgestellt, verpachte die Grundstücke also nur.