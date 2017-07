Korneuburg

Wie VP-Bürgermeister Christian Gepp in der letzten Gemeinderatssitzung berichtete, stelle er die Glaubwürdigkeit der Firma „Wiener Komfortwohnungen“, die im Bereich des alten Exerzierplatzes auf 18.000 Quadratmetern Wohnfläche 360 Wohnungen für knapp 1.000 Bewohner samt Kindergarten, Supermarkt, Parkplätze etc. errichten will, in Frage. „Ich zweifle an deren Seriosität“, sagte der Stadtchef vor den versammelten Gemeinderatsmitgliedern.

Betreiber verspricht bessere Informationen

... Schuld daran ist auch der Auszug aus der Website des Unternehmens. Man beachte das Datum. | NOEN

Grund: Schon vor dem ersten Gespräch mit den Firmenvertretern hatte er sich eine Kopie der Website gemacht, auf der von einem Baustart im Frühjahr 2017 geredet wurde. In einer folgenden Presseaussendung hieß es dann: Baustart 2018. Beim Gespräch selbst hatte man nur über ein Projekt in Wien gesprochen. Gepp wörtlich: „Ich habe geglaubt, ich bin im falschen Film.“ Er zieht jedenfalls seine Lehren daraus. „Wenn es einen neuen Termin mit den Firmenvertretern geben sollte, dann werde ich einen Anwalt hinzuziehen.“

Seitens der Wiener Komfortwohnungen erklärte Pressesprecher Andreas Besenböck, dass es sich hier um eine Vision handle und der mittlerweile ausgelobte Architektenwettbewerb dazu diene, das beste Konzept zu finden. Jedenfalls will man dann die Gemeinde detaillierter über die Pläne informieren.

Gepp bleibt dennoch skeptisch: „Der Grund gehört dem Stift, die Wiener Komfortwohnungen haben hier nur einen Baurechtsvertrag.“ Und er stellt auch gleich die Frage: „Wie lange noch?“ Er vermutet, dass das Ganze derzeit nur dazu dient, um das Interesse einer möglichen Klientel auszuloten.