„Es ist wahrscheinlicher, einen Lotto-Sechser zu haben als einen Parkplatz am Hauptplatz zu bekommen!“, nimmt sich ein Facebook-User kein Blatt vor den Mund. Dauerparker in der Parkgarage am Bahnhof lösten in dem sozialen Netzwerk eine lange Debatte um die Parkplatzsituation in der Stadt aus.

Besonders verheerend sei die Situation in der Innenstadt: Am Hauptplatz müsse man mitunter lange nach einem Parkplatz suchen. Auch im Gebiet rund um das Landesklinikum seien freie Stellflächen selten. „Viele neue Wohnungen, aber keine Parkplätze“, tönten die Kritiker.

Gepp: "Haben Standorte ins Auge gefasst"

VP-Bürgermeister Christian Gepp kennt die Diskussionen schon lange. Im Rahmen des Mobilitätskonzepts wurden Lösungen erarbeitet, so zum Beispiel für den Bereich um das Landesklinikum. „Wir verhandeln derzeit mit der Hypo, es geht um 100 Parkplätze im alten Gericht. Und auch andere Standorte haben wir ins Auge gefasst“, so Gepp.

Schon im ersten Quartal 2018 sollen die Bemühungen Ergebnisse liefern. Die angespannte Parksituation, auch in der Park&Ride-Anlage, kommt für Gepp nicht von ungefähr: „Wir bieten für Wohnungen Stellplätze an. Viele Mieter verzichten aber darauf und parken lieber beim Bahnhof“, so der Stadtchef.