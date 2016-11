Korneuburg

„Nach 27 Jahren Mitgliedschaft in der FPÖ werde ich dieses Kapitel schließen.“ Mit diesen Worten kehrt Andreas Panek nach seinem Rücktritt als Stadtparteiobmann und Gemeinderat der Politik endgültig den Rücken – ein Entschluss, den er auch über Facebook verlauten ließ.

"Bin gelinde gesagt angefressen"

Der Stein seines Anstoßes: „Die Stadtpartei wird von der Landesgeschäftsstelle bevormundet, und da hört sich der Spaß auf“, so Panek. Er macht aus seinem Ärger keinen Hehl: „Ich bin gelinde gesagt angefressen!“ Denn: Man hätte seit Jahren gute Arbeit für die FPÖ geleistet und jetzt würde man von der Landesgeschäftsstelle am Gängelband vorgeführt.

Panek hat David Prager nach seinem Rückzug als seinen Nachfolger forciert. Als Zustellungsbevollmächtigter in allen FP-Stadtangelegenheiten hätte sich FP-Landesgeschäftsführer Karl Wurzer aber selbst nominiert, was für Panek einen Vertrauensmissbrauch darstellt.

FPÖ-Landesgeschäftsstellenleiter Karl Wurzer bestätigte gegenüber der NÖN, die Zustellungsbevollmächtigung übernommen zu haben. Nach dem Rückzug zweier Funktionäre aus dem Gemeinderat und der Stadtpartei wäre dies ein routinemäßiger Vorgang und auch eine Unterstützung bis zum nächsten Stadtparteitag, um die Einhaltung der Gemeindeordnung als auch der Parteistatuten der FPÖ Niederösterreich bei formellen Vorgängen sicherzustellen. Wurzer: „Es handelt sich also keineswegs um fehlendes Vertrauen, sondern um eine Routinemaßnahme.“

Ärger auf Facebook freien Lauf gelassen

Doch Panek spart auch nicht mit Kritik an seinen früheren Parteikollegen. Vor allem Gemeinderat Markus Schindler ist ihm ein Dorn im Auge: „Er hat eine 83 Quadratmeter große Wohnung von der Gemeinde zugesprochen bekommen. Dabei gibt es viele Familien, die nach einer Bleibe suchen“, kritisiert er. Dass er seinem Kommentar Nicht alles muss gepostet werden lässt, hat für ihn nur einen Zweck: „Ich habe genug von der Scheinheiligkeit! Es wird gerade alles zerstört, was ich und mein Parteikollege Johann Pirgmayer aufgebaut haben. Die Leute sollen die Wahrheit erfahren.“ Dazu gehört für ihn auch, dass Schindler nach seinem erst kürzlichen Einstieg in den Gemeinderat schon wieder daran denken soll, das Gremium zu verlassen.

„Ich leiste gute Arbeit und bleibe garantiert im Gemeinderat“, macht Schindler klar. Er ist von Paneks Verhalten genervt: „Ich weiß nicht, was er sich da zusammenspinnt.“ Zu seiner neuen Wohnung sagt er nur so viel: „Ich habe die Entscheidung nicht getroffen.“